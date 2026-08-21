Lazio, scelta fatta: Mandas resta, non arriverà un altro portiere

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La porta della Lazio riparte da Christos Mandas. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la società biancoceleste e lo staff del portiere hanno confermato la permanenza del greco all'ombra della Capitale.

Quest'estate, l'impatto del classe 2001 non è stato particolarmente positivo sia nelle amichevoli che in Coppa Italia, soprattutto a causa delle solite incertezze e dei vari limiti mostrati con i piedi, ma da Formello continuano a garantirgli fiducia.

Nelle ultime ore l'indiscrezione di Di Gregorio in uscita dalla Juventus e proposto alla Lazio aveva messo in discussione la posizione dell'attuale estremo difensore biancoceleste. Tuttavia, la direzione appare chiara e univoca: dopo la vendita di Provedel il prescelto tra i pali rimane Mandas.