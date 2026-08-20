Lazio, Sutalo in campo con l'Ajax? La scelta di Michel contro il Sion

Attesa per il nuovo acquisto della Lazio in difesa. Si tratta di Josip Sutalo, difensore centrale croato dell'Ajax. Arriverà a Roma nella giornata di venerdì 21 agosto per le visite mediche e la conseguente firma sul contratto con il club biancoceleste. Attualmente però si trova in Svizzera con i lancieri: è stato convocato per i playoff di Conference League contro il Sion. Il classe 2000 partirà dalla panchina, sia per motivi di mercato che di preparazione, visto che ha saltato tutte le prime gare della stagione fin qui ed è appena tornato a disposizione del tecnico Michel. Salvo clamorose sorprese, sarà la sua ultima partita con l'Ajax: lo aspetta la Lazio di Gattuso.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03