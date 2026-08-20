FORMELLO - Lazio, Gattuso lancia Frattesi a Bologna. E Cataldi rischia...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Un cambio sembra scontato tra Mantova e Bologna: Gattuso punterà su Frattesi dall'inizio per l'esordio in campionato al Dall'Ara. Da capire chi sostituirà, ma con ogni probabilità prenderà il posto di Dele-Bashiru. Difficile pensare che Taylor parta fuori, nonostante la brutta prestazione (come quella di tutta la squadra) in Coppa Italia. Rovella resta sicuro del posto, e probabilmente lo sarà per molto.

Non filtra ottimismo, infatti, sul recupero di Cataldi. Potrebbe aver bisogno di un po' più di tempo prima di tornare a disposizione. È reduce dall'operazione per la pubalgia effettuata a fine maggio a Barcellona: rispetto ai tempi previsti, il suo rientro dovrebbe slittare di qualche settimana. Diverso il discorso per Isaksen, più vicino a ritrovare la forma migliore.

Sicuramente però il danese non sarà al Dall'Ara, così come anche Gigot e Patric. Da chiarire le condizioni di Nuno Tavares, Romagnoli e Artistico, se potranno essere almeno in panchina. Due ballottaggi per lunedì: Noslin e Ratkov insidiano Cancellieri e Dia. Pochi dubbi su Zaccagni, così come in difesa: Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza si posizioneranno ancora di fronte a Mandas. Aspettando Sutalo, in arrivo venerdì. Fino a domenica andranno avanti le prove tattiche, poi la partenza per Bologna.