Calciomercato Lazio | Clamoroso Dieng: ora lo vuole la Stella Rossa

CACIOMERCATO LAZIO - È saltata la firma di Bamba Dieng con la Lazio. Il centravanti classe 2000, rimasto svincolato dopo l'esperienza a Lorient, non ha superato le visite mediche con il club biancoceleste. È quindi ancora senza squadra, aspettando una nuova opportunità. Che ora potrebbe arrivare dalla Serbia: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu su X, il senegalese sarebbe stato contattato dalla Stella Rossa. È lo stesso club che negli ultimi giorni si è interessato anche a Ratkov, insieme a Dinamo Mosca e Southampton. Da capire ora se Dieng riuscirà a superare i test fisici con i serbi per proseguire la sua carriera.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03