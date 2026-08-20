Ex Lazio | Acerbi può rimanere in Serie A: ecco dove
20.08.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il Bologna di Tedesco è alla ricerca di un difensore dopo la cessione di Lucumì e, tra i vari profili sondati, c’è anche quello dell’ex Lazio e Inter Francesco Acerbi.
Come riportato da il Corriere dello Sport il difensore è attualmente svincolato ma un profilo come il suo garantisce esperienza e anche capacità tecniche. Il nodo è ovviamente legato all’età visto che la carta d’identità di Acerbi recita 38 anni.
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