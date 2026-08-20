Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Sutalo: "Here we go!"

20.08.2026 12:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Sutalo: "Here we go!"

È fatta per Josip Sutalo alla Lazio. Confermata l'operazione: il centrale croato si trasferirà dall'Ajax in prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. In più, il club olandese si terrà il 10% sulla futura rivendita. A confermarlo è arrivato anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico "Here we go!", che annuncia la buona riuscita dell'affare. Di seguito il suo post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.