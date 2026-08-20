Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano annuncia Sutalo: "Here we go!"
20.08.2026 12:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È fatta per Josip Sutalo alla Lazio. Confermata l'operazione: il centrale croato si trasferirà dall'Ajax in prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. In più, il club olandese si terrà il 10% sulla futura rivendita. A confermarlo è arrivato anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico "Here we go!", che annuncia la buona riuscita dell'affare. Di seguito il suo post.
🚨️ Lazio agree deal in principle to sign Josip Šutalo from Ajax, here we go! 🇭🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026
€3m loan fee plus €7.5m buy option clause, add-ons and also 10% sell-on clause. pic.twitter.com/FfhJrV0d0o
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.