Calciomercato Lazio | Moretto: "Bamba Dieng, trattativa a forte rischio"

20.08.2026 12:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Moretto: "Bamba Dieng, trattativa a forte rischio"

CALCIOMERCATO LAZIO - Si complica l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. Il giocatore è arrivato a Roma nella serata di ieri e oggi ha effettuato dei controlli approfonditi riguardo le sue condizioni fisiche, saltando però la visita all'Isokinetic. Come vi abbiamo raccontato, al momento non filtra grande ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. A confermarlo è anche l'esperto di mercato Matteo Moretto con un post su X: "Lazio, come specificato nella giornata di ieri, Bamba Dieng avrebbe dovuto sostenere dei controlli medici approfonditi al ginocchio prima di avanzare con le firme. I primi test svolti in mattinata hanno evidenziato alcune criticità: la trattativa adesso è a forte rischio. A breve, la decisione definitiva della Lazio", ha scritto. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.