Calciomercato Lazio | Moretto: "Bamba Dieng, trattativa a forte rischio"

CALCIOMERCATO LAZIO - Si complica l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. Il giocatore è arrivato a Roma nella serata di ieri e oggi ha effettuato dei controlli approfonditi riguardo le sue condizioni fisiche, saltando però la visita all'Isokinetic. Come vi abbiamo raccontato, al momento non filtra grande ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. A confermarlo è anche l'esperto di mercato Matteo Moretto con un post su X: "Lazio, come specificato nella giornata di ieri, Bamba Dieng avrebbe dovuto sostenere dei controlli medici approfonditi al ginocchio prima di avanzare con le firme. I primi test svolti in mattinata hanno evidenziato alcune criticità: la trattativa adesso è a forte rischio. A breve, la decisione definitiva della Lazio", ha scritto. Di seguito il post.

Lazio, come specificato nella giornata di ieri, Bamba Dieng avrebbe dovuto sostenere dei controlli medici approfonditi al ginocchio prima di avanzare con le firme.



I primi test svolti in mattinata hanno evidenziato alcune criticità: la trattativa adesso è a forte rischio.



A… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2026