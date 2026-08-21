Mattioli si scaglia contro Lotito: "La Lazio non è la SPAL!"

Il giornalista sportivo Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per dire la sua sulla gestione della Lazio da parte del presidente Lotito, esprimendo anche una certa preoccupazione sul destino della squadra.

“Il suo sistema di gestione non è più sostenibile e i tifosi vorrebbero ambire ad un sogno. Come giocare per lo scudetto, anche con la consapevolezza di non vincerlo. Invece quest’anno sei già stato eliminato dalla Coppa Italia. La Lazio non può essere la SPAL, il Rayo Vallecano o l’Espanyol. Non è tanto chiedere di tornare a tre anni fa, invece per il secondo anno è l’unica società a non poter fare mercato”.