Lazio | Cugini: "Situazione già esplosiva, sarà dura arrivare a maggio"
20.08.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
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Il giornalista Mimmo Cugini è stato interpellato in diretta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Si è soffermato su alcune squadre di Serie A, come Milan e Inter, ma anche sulla Lazio e sulla situazione attuale tra calciomercato e la débacle in Coppa Italia:
Come vedi la situazione in casa Lazio?
"Questa situazione è difficile da valutare solo dal punto di vista tecnico, perché tutto quello che sta succedendo fra la proprietà e i tifosi ha dei riflessi enormi sulla squadra. Il problema è che quando senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, ti rendi conto che al 20 di Agosto la situazione è già esplosiva. Alla lunga temo che per la squadra, se la stagione comincia con queste premesse, sarà dura arrivare a maggio".
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.