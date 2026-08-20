Lazio | Cugini: "Situazione già esplosiva, sarà dura arrivare a maggio"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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Il giornalista Mimmo Cugini è stato interpellato in diretta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Si è soffermato su alcune squadre di Serie A, come Milan e Inter, ma anche sulla Lazio e sulla situazione attuale tra calciomercato e la débacle in Coppa Italia:

Come vedi la situazione in casa Lazio?

"Questa situazione è difficile da valutare solo dal punto di vista tecnico, perché tutto quello che sta succedendo fra la proprietà e i tifosi ha dei riflessi enormi sulla squadra. Il problema è che quando senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, ti rendi conto che al 20 di Agosto la situazione è già esplosiva. Alla lunga temo che per la squadra, se la stagione comincia con queste premesse, sarà dura arrivare a maggio".