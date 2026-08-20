Bucchioni: "Lazio? La situazione è grave. Lotito deve capire che..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della situazione attuale della Lazio e della gestione societaria da parte del presidente Lotito. Di seguito le sue parole: "Lazio? Lo sciopero dei tifosi di certo serve per mettere i riflettori su una situazione di assoluta gravità. Il punto è che alla lunga un punto d'incontro andrà trovato. Anche Lotito deve capire che andando avanti così rischia di andare a sbattere. Questa squadra del resto già non è fortissima e in più mancano le motivazioni. Il problema della Serie B dev'essere ben presente e quindi bisogna trovare un punto d'incontro".



autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03