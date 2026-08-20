Al-Hilal, Inzaghi "spedisce" tre talenti in Under 21: cos'è successo

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L'Al-Hilal ha definito la gestione di diversi giovani della propria rosa, tesserando l'attaccante francese Simon Bouabre e il difensore turco Yusuf Akcicek nella squadra Under 21 per la nuova stagione. Secondo quanto appreso in esclusiva da Arriyadiyah, questa mossa garantisce allo staff tecnico soluzioni aggiuntive per i prossimi mesi: l'iscrizione nella formazione giovanile permetterà infatti ai due calciatori di disputare il campionato elite "Joue", mantenendo al contempo la possibilità di essere aggregati in prima squadra in base ai regolamenti vigenti.

La flessibilità come chiave della scelta

La decisione è stata favorita dal congelamento di una norma chiave: la restrizione che limitava le liste aggiuntive ai soli calciatori sauditi o nati in Arabia Saudita è stata infatti posticipata alla stagione 2028-2029, ampliando notevolmente i margini di manovra del club per l'utilizzo dei giovani stranieri. Nell'elenco rientra anche il terzino destro Mohammed Al-Sarnukh, prelevato nell'attuale sessione estiva, che si unisce al gruppo Under 21 insieme ad altri elementi reduci dal ritiro pre-stagionale svolto in Austria, tra cui Saud Haroun, Rayan Al-Ghamdi, Saad Al-Mutairi, Abdulaziz Jarmoosh, Saleh Barnawi e Ibrahim Al-Hamlan.

Dal punto di vista contrattuale, Akcicek è arrivato dal Fenerbahçe nell'agosto 2025 con un accordo quadriennale, mentre Bouabre ha firmato lo scorso febbraio dal NEOM un contratto valido fino all'estate 2029. Questa pianificazione garantisce al club arabo un'ampia flessibilità per la valorizzazione dei propri talenti, consentendo loro di accumulare minutaggio nel torneo di categoria e rimanere a disposizione per le esigenze della prima squadra.