La Serie A in chiaro nel Regno Unito: partite in diretta sulla BBC

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Mentre la Lega Calcio Serie A sta valutando le giuste mosse in vista del prossimo autunno quando si inizierà a entrare nel vivo per il discorso per i diritti TV del massimo campionato relativi al prossimo ciclo 2029-2034, dal Regno Unito arriva una importante novità: BBC ALBA e BBC Sport offriranno un’ampia copertura in chiaro della Serie A durante la nuova stagione, trasmettendo 38 partite in diretta.

In base a un nuovo accordo, BBC ALBA trasmetterà 19 partite di Serie A in diretta con telecronaca in gaelico e commento in inglese, mentre BBC Sport trasmetterà in streaming altre 19 partite in diretta su BBC iPlayer con commento in inglese. Tutte le partite trasmesse su BBC ALBA saranno inoltre disponibili per la visione su BBC iPlayer.

La copertura inizierà domenica 23 agosto 2026, quando BBC ALBA trasmetterà Atalanta-Sassuolo, in diretta dalle 19.35 locali. Le ulteriori partite selezionate sia da BBC ALBA sia da BBC Sport saranno annunciate nel corso della stagione. L’accordo arriva in un momento in cui l’interesse scozzese per il calcio italiano rimane più forte che mai, con diversi giocatori della nazionale scozzese che continuano a mettersi in evidenza in Serie A.

L’intesa si basa su un accordo che BBC ALBA aveva raggiunto nella seconda metà della scorsa stagione per trasmettere in diretta le partite che vedevano protagonisti i giocatori della nazionale scozzese, in vista del ritorno della nazionale sul palcoscenico dei Mondiali. Gli spettatori potranno seguire le prestazioni di giocatori come Scott McTominay e Billy Gilmour al Napoli, Lewis Ferguson al Bologna, Josh Doig al Sassuolo e altri talenti scozzesi impegnati nella massima serie italiana. Oltre alla presenza scozzese, la copertura di questa stagione metterà in evidenza anche la crescente presenza dei giocatori della nazionale inglese in Serie A, in seguito ai recenti trasferimenti di John Stones, Djed Spence e Curtis Jones all’Inter.