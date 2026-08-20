Zazzaroni sicuro: "La Lazio arriverà sopra al decimo posto"

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Durante un video sul profilo Facebook di Giuseppe Cruciani, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto la sua personale griglia sul prossimo campionato di Serie A. Tra le squadre citate ha parlato anche della Lazio di Gattuso, oltre che delle altre big come Inter, Napoli e Milan. Di seguito le sue parole: “L’Inter allo stato attuale è la squadra più forte, se il Napoli prende un difensore vero e la punta, ad esempio Gabriel Jesus… è lì. Il Milan è un grande rebus, la Fiorentina è molto divertente… una scommessona. La Lazio arriverà sopra al decimo posto”.