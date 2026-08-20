Lazio | Gattuso riflette sul centrocampo: Frattesi insidia Taylor?

20.08.2026 15:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio | Gattuso riflette sul centrocampo: Frattesi insidia Taylor?
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RASSEGNA STAMPA - Il calcio offensivo di Gattuso potrebbe esaltare giocatori come Frattesi, abituato ad attaccare l'area e a cercare il gol, ma rischia allo stesso tempo di mettere in difficoltà Taylor. L'ex Ajax sa che, con il nuovo arrivato destinato a ritagliarsi sempre più spazio, la concorrenza è aumentata.

Dall'Olanda, intanto, scrive il Messaggero, filtrano indiscrezioni su un giocatore meno soddisfatto rispetto ai primi mesi in biancoceleste. Taylor aveva lasciato l'Ajax per ritrovare stimoli e confrontarsi con un campionato più competitivo, ma le difficoltà ambientali e il clima complicato delle ultime settimane potrebbero aver spento parte dell'entusiasmo iniziale.

Bologna può diventare un crocevia: un'altra chance per riprendersi la Lazio o il primo vero segnale che una delle certezze della scorsa stagione sta rischiando di perdere il suo posto.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.