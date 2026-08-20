Calciomercato Lazio | Tavares può partire: il Porto resta in agguato

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha necessità di fare delle uscite e nessun giocatore è davvero escluso dal mercato. Uno dei nomi tornato tanto in voga nelle ultime settimane riguarda la fascia sinistra, ed è quello di Nuno Tavares.

Il terzino, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è sulla lista dei calciatori in partenza e tra i vari pretendenti negli ultimi giorni si è distinto il Porto, con il quale Tavares avrebbe già raggiunto un accordo di massima.

Manca ancora l'accordo tra i club: la società portoghese opterebbe per un prestito senza obbligo di riscatto ma, almeno per il momento, è una soluzione che non accontenterebbe la Lazio. Situazione tutta da monitorare, dunque, con il futuro di Nuno che sembra essere sempre più lontano dalla Capitale.