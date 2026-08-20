Roma | Monopattini elettrici come arma: è allarme per i turisti nella Capitale

Ricordate i monopattini elettrici? Nuove norme, alternativa all'auto, mobilità sostenibile. Tutto giusto, fin quando un'inchiesta non ha svelato cosa sono diventati. Un vero e proprio incubo per i turisti, per la loro sicurezza, poiché usati come strumenti d'attacco. Roma da questo punto di vista è in allarme rosso per la situazione legata ai monopattini elettrici usati in questo modo. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> MONOPATTINI COME ARMA A ROMA <<<