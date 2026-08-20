Lazio, Sutalo si aggiunge a un reparto che mette i brividi: la situazione in difesa

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Josip Sutalo è pronto a sbarcare nella Capitale per iniziare la sua avventura alla Lazio. Il difensore è stata l'ultima soluzione in seguito ai numerosi tentativi falliti del club biancoceleste sul mercato.

Come riporta il Corriere dello Sport, il classe 2000 si aggiunge a un reparto di difesa che dal punto di vista qualitativo e tecnico mette i brividi: gli unici disponibili erano diventati Doekhi e Provstgaard, con Patric spesso infortunato e Gigot praticamente indisponibile. Romagnoli resta un rebus da risolvere, ma in queste condizioni non si capisce come la Lazio possa davvero rinunciarci. Stesso discorso per quanto riguarda Tavares, visto il poco brillante Pedraza e i soliti errori di Pellegrini.

La speranza, tuttavia, è che il croato si inserisca velocemente e che i problemi fisici che lo hanno riguardato negli ultimi anni siano del tutto superati, affinché possa diventare uno dei riferimenti difensivi veramente affidabili per la squadra di Gattuso.