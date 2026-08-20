Lazio, Taylor è in crisi: da certezza a rebus per Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Lo screzio con Gattuso, ripreso dalle telecamere durante una seduta di fine luglio, sembrava un episodio chiuso immediatamente. Col senno di poi, però, potrebbe essere stato il primo campanello d'allarme. Taylor è in difficoltà, evidenzia il Messaggero, e non sembra più la mezz'ala ammirata nei suoi primi sei mesi alla Lazio. Le difficoltà erano già emerse nelle amichevoli estive, mentre contro il Mantova il centrocampista è apparso spesso spaesato.

Il confronto con l'inizio della sua avventura biancoceleste è netto. Arrivato a gennaio, Sarri lo aveva praticamente catapultato subito in campo e Taylor si era imposto senza più uscire dalla formazione. Ora, invece, rischia già il posto in vista dell'esordio di Bologna. Dele-Bashiru è stato tra i migliori contro il Mantova, mentre Frattesi spinge per una maglia da titolare.

Gattuso dovrà decidere se concedere a Taylor un'immediata occasione di riscatto o intervenire subito sull'undici. Anche perché, in attesa del rientro di Cataldi, con Rovella unico riferimento in regia servirà maggiore equilibrio in mezzo al campo. Taylor ama inserirsi, ma nel sistema di Gattuso è chiamato anche a un lavoro più intenso in fase di ripiegamento.

Il Dall'Ara, però, potrebbe essere il posto giusto per invertire la tendenza. Proprio a Bologna Taylor aveva lasciato il segno nella scorsa stagione, prima con il rigore decisivo che aveva regalato alla Lazio il passaggio ai quarti di Coppa Italia e poi, a marzo, con la sua prima doppietta in Serie A.