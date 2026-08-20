Calciomercato Lazio | Romagnoli resta in uscita: lo aspetta l'Al Sadd

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio la situazione in difesa rimane delicata. Dopo gli ultimi arrivi di Sutalo e Bamba Dieng, il club biancoceleste ha necessità di fare delle uscite e tra i candidati alla partenza resta il nome di Alessio Romagnoli.

Il classe 1995, come riportato da La Gazzetta dello Sport, spera ancora di raggiungere l'Al Sadd, dopo che il trasferimento era clamorosamente saltato a giugno. I contatti tra entourage e club qatariota, infatti, sono stati riaperti e nelle prossime ore la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente.

Romagnoli, in scadenza nel 2027, lascerebbe la Lazio dopo 4 anni in biancoceleste.