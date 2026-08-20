Calciomercato Lazio | Il Sassuolo segue anche Lazzari: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Il Sassuolo lavora sul mercato in entrata negli ultimi giorni di mercato. E per un possibile colpo in difesa potrebbe guardare proprio in casa della Lazio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club neroverde starebbe tenendo d'occhio Manuel Lazzari. Il terzino sarebbe "sullo sfondo" rispetto all'operazione principale per Belghali del Verona, al momento non ancora chiusa del tutto. Per questo intanto il Sassuolo non perde di vista l'ex SPAL, il terzo sulla destra oltre a Marusic e Floriani Mussolini.