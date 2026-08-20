Lazio, Icardi è ancora un’opzione? Come stanno davvero le cose

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Saltato Bamba Dieng, la Lazio torna alla caccia di un nuovo attaccante. Resistono in lista i nomi di Pinamonti ed Esposito, è stato rilanciato anche il nome di Gimenez e sullo sfondo c’è sempre il profilo di Lucca. Tutte opzioni che, per un motivo o per un altro, non hanno portato a una soluzione definitiva e sembrano a oggi lontane dal farlo. Complicato poi anche il nome di Morata, accostato al club biancoceleste nelle ultime ore. E Icardi? L’argentino, per giorni inseguito da Lotito, non sembra rappresentare più un’opzione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il calciatore avrebbe deciso di abbandonare il tavolo delle trattative preferendo aspettare altre squadre rispetto alla Lazio. Che, ora, sarà costretta a continuare altrove la ricerca di una nuova punta.