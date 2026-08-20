Lazio, Icardi è ancora un’opzione? Come stanno davvero le cose

20.08.2026 18:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Icardi è ancora un’opzione? Come stanno davvero le cose
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© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Saltato Bamba Dieng, la Lazio torna alla caccia di un nuovo attaccante. Resistono in lista i nomi di Pinamonti ed Esposito, è stato rilanciato anche il nome di Gimenez e sullo sfondo c’è sempre il profilo di Lucca. Tutte opzioni che, per un motivo o per un altro, non hanno portato a una soluzione definitiva e sembrano a oggi lontane dal farlo. Complicato poi anche il nome di Morata, accostato al club biancoceleste nelle ultime ore. E Icardi? L’argentino, per giorni inseguito da Lotito, non sembra rappresentare più un’opzione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il calciatore avrebbe deciso di abbandonare il tavolo delle trattative preferendo aspettare altre squadre rispetto alla Lazio. Che, ora, sarà costretta a continuare altrove la ricerca di una nuova punta.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.