Calciomercato Lazio | Fiorentina, caos Kean. E Paratici sonda Pinamonti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Situazione complessa quella che riguarda il futuro di Moise Kean. L'attaccante viola è tutt'altro che certo di rimanere a Firenze, con numerose voci che lo volevano pronto a trasferirsi prima a Milano e poi a Como. Considerata la situazione, la dirigenza starebbe prendendo le contromisure per non trovarsi senza centravanti quando mancano praticamente dieci giorni alla fine del calciomercato.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, Paratici avrebbe sondato nelle ultime ore la situazione Pinamonti, accostato alla Lazio e tra i preferiti di Gattuso per quanto riguarda l'attacco. "Su Pinamonti ha sondato anche la Fiorentina in attesa di chiarire la vicenda Kean", si legge.