Calciomercato Lazio | Gonzalez riappare e... sparisce: altro flop

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Altro giro, altro intoppo nella corsa all'attaccante. Stavolta, però, la responsabilità non può essere scaricata sulla Lazio. Il nome di Armando “Hormiga” Gonzalez, tornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore, in realtà era arrivato a Formello già una settimana fa. Proposto attraverso intermediari italiani, il messicano del Chivas era stato sottoposto all'attenzione del club, ma in quei giorni Claudio Lotito aveva un chiodo fisso: Mauro Icardi. Il lavoro sottotraccia portato avanti da Cortina era concentrato soprattutto sull'argentino e Gonzalez era rimasto lì, parcheggiato nella lista delle alternative. Nel frattempo, però, il mercato non aspetta nessuno. L'Olympiacos aveva iniziato a spingere forte, presentando più proposte al Chivas fino a trovare l'incastro giusto per portare il 23enne in Europa. Le ricostruzioni internazionali parlano di un'operazione definita dopo un lungo braccio di ferro, con il club messicano che inizialmente aveva respinto le avances greche.

Oggi, dopo il passo falso dell'operazione Bamba Dieng e davanti alle difficoltà incontrate sulla strada che porta a Pinamonti, la Lazio ha riaperto il cassetto. Nuovi contatti con gli intermediari italiani, nuove valutazioni e Gonzalez improvvisamente di nuovo dentro la bagarre. Peccato che dall'altra parte fosse ormai troppo tardi. Gli agenti della “Hormiga” avevano già apparecchiato il trasferimento all'Olympiacos, destinazione scelta dal calciatore per iniziare la propria avventura europea. La stampa messicana racconta ormai l'addio al Chivas, mentre diverse fonti danno l'accordo con i greci sostanzialmente definito; le cifre riportate oscillano a seconda della struttura dell'operazione, con una quota del cartellino e percentuali sulla futura rivendita lasciate al club di Guadalajara.



E così Gonzalez è uscito dalla lista praticamente nello stesso momento in cui vi era rientrato. Nessun clamoroso rifiuto alla Lazio, nessuna trattativa naufragata: semplicemente una questione di tempi. Quando Formello ha deciso di tornare concretamente sul profilo messicano, la partita era stata giocata altrove. Punto e a capo, dunque. Icardi preferisce aspettare altre opportunità, Dieng è saltato dopo i test medici, Pinamonti resta un'operazione complicata e adesso anche la Hormiga prende un'altra strada. La ricerca continua, mentre la clessidra corre sempre più velocemente. Gattuso aspetta il suo attaccante. Fabiani deve ricominciare a sfogliare la lista.