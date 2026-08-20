NEWS | Sinner: sì o no all'US Open? Le ultime sulle sue condizioni

Cresce l’attesa per conoscere quella che sarà la decisione definitiva di Jannik Sinner sulla partecipazione all’US Open 2026. Con il passare dei giorni aumenta infatti l’incertezza e si fa strada l’ipotesi che il numero uno al mondo possa saltare lo Slam americano. Nei giorni scorsi Sinner è volato a Torino per sottoporsi ad altri controlli al JMedical... <<< SINNER >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini