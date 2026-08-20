Bologna, Tedesco punta la Lazio: un calciatore verso il rientro
20.08.2026 16:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Manca sempre meno all’inizio della stagione 2026/2027 con il Bologna che farà il suo esordio contro la Lazio nella gara in programma lunedì 24 agosto alle 18.30 al Dall’Ara.
Nella giornata odierna la squadra di è allenata agli ordini di mister Tedesco eseguendo una serie di esercitazioni d’attacco e partitelle 5 contro 5 a campo ridotto.
Buone notizie da Vitik, che ha svolto la sessione di allenamento insieme ai compagni, mentre ancora lavoro differenziato per Casale.
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