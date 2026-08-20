Calciomercato Lazio | Sutalo in arrivo: programmate le visite mediche

CALCIOMERCATO LAZIO - Josip Sutalo è vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Ormai sono rimaste solo le ultime formalità da superare. Il difensore croato, come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il club e poi firmerà il nuovo contratto. Sutalo si trasferisce dall'Ajax in prestito oneroso con diritto di riscatto.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_