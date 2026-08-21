Calciomercato Lazio | Attacco, tutto su Pinamonti: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Dopo il clamoroso stop per Bamba Dieng a seguito delle visite mediche non superate, la Lazio è tornata alla ricerca disperata e frenetica di un altro attaccante.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste avrebbe deciso di ritornare a dare priorità assoluta ad Andrea Pinamonti. I contatti con il Sassuolo, infatti, sarebbero già ripartiti per una trattativa che si preannuncia comunque abbastanza complicata: il club emiliano avrebbe aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto ma non c'è ancora una quadra sulle cifre complessive dell'affare.

I neroverdi valutano Pinamonti intorno ai 12-13 milioni di euro, la Lazio invece non si vorrebbe portare oltre i 10. Distanza colmabile, soprattutto con l'aggiunta di alcuni bonus, ma a Lotito servirà una cessione in grado di garantire liquidità e nuove risorse per tentare di arrivare a dama, anche se sul fronte uscite, attualmente, non si registrano particolari novità.

Dal canto suo, spiega il Messaggero, Pinamonti avrebbe dato priorità assoluta al club biancoceleste, tanto da aprire al rinnovo con il Sassuolo per agevolare la trattativa.