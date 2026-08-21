Lazio, chiude la campagna abbonamenti: si attende il dato finale
21.08.2026 10:15 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Si è ufficialmente chiusa la campagna abbonamenti della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbero essere circa 4000 le sottoscrizioni confermate per questa stagione, in attesa del dato definitivo comunicato dalla società.
Si tratterebbe, dunque, del numero di abbonati più basso registrato nel corso dell'era Lotito dopo le 6000 tessere staccate in occasione della stagione 2016-17.
Tuttavia, come accaduto negli ultimi anni, il club biancoceleste starebbe valutando la possibilità di riaprire, nelle prossime settimane, una nuova finestra per provare a garantire nuove sottoscrizioni: un tentativo difficile, considerando la frattura apparentemente insanabile che la tifoseria ormai vive con l'attuale società.