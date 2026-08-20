Melli e la crisi della Lazio: "Oggi va in campo qualcosa che non si sa più cos'è"

20.08.2026 20:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Melli e la crisi della Lazio: "Oggi va in campo qualcosa che non si sa più cos'è"
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"Oggi va in campo qualcosa che non si sa più che cos’è, né dall'interno né dall'esterno". Inizia così l'intervento di Franco Melli ai microfoni di Radio Radio. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il giornalista individua il problema ancora prima degli aspetti tecnici:

"Il primo passo è far tornare la Lazio una squadra normale, con ogni componente al proprio posto. Anche io penso che siano fondamentali i tifosi. Credo che non ci possa essere grande miglioramento se prima non si torna a essere calcisticamente normale". Di seguito il video dell'intervento: 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.