Melli e la crisi della Lazio: "Oggi va in campo qualcosa che non si sa più cos'è"
"Oggi va in campo qualcosa che non si sa più che cos’è, né dall'interno né dall'esterno". Inizia così l'intervento di Franco Melli ai microfoni di Radio Radio. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il giornalista individua il problema ancora prima degli aspetti tecnici:
"Il primo passo è far tornare la Lazio una squadra normale, con ogni componente al proprio posto. Anche io penso che siano fondamentali i tifosi. Credo che non ci possa essere grande miglioramento se prima non si torna a essere calcisticamente normale". Di seguito il video dell'intervento:
Lazio, Melli fotografa la crisi: «Oggi va in campo qualcosa che non si sa più che cos’è»— Radio Radio (@RadioRadioWeb) August 20, 2026
Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, Franco Melli individua il problema ancora prima degli aspetti tecnici:
«Il primo passo è far tornare la Lazio una squadra… pic.twitter.com/5n5PanfVtx