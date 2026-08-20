Caputi avvisa la Lazio: "Si trova in un limbo molto pericoloso"

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Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto in diretta ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua su vari temi che riguardano le squadre di Serie A. Queste le sue parole sulla Lazio, sui risultati del precampionato e, in particolare, sull'operazione saltata per il trasferimento di Bamba Dieng.

"La Lazio è un qualcosa di molto particolare. C'è una difficoltà oggettiva che è questa situazione ambientale, la quale in qualche modo condiziona i giocatori. Quando ti trovi in una squadra in cui non hai particolari obiettivi, dove tutto sembra trasmettere pochi stimoli, finisci per non avere quello spirito che deve contraddistinguere una squadra. È in un limbo molto pericoloso".