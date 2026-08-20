Caputi avvisa la Lazio: "Si trova in un limbo molto pericoloso"
20.08.2026 19:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
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Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto in diretta ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua su vari temi che riguardano le squadre di Serie A. Queste le sue parole sulla Lazio, sui risultati del precampionato e, in particolare, sull'operazione saltata per il trasferimento di Bamba Dieng.
"La Lazio è un qualcosa di molto particolare. C'è una difficoltà oggettiva che è questa situazione ambientale, la quale in qualche modo condiziona i giocatori. Quando ti trovi in una squadra in cui non hai particolari obiettivi, dove tutto sembra trasmettere pochi stimoli, finisci per non avere quello spirito che deve contraddistinguere una squadra. È in un limbo molto pericoloso".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.