Bamba Dieng, l'attaccante pronto ad approdare in un altro club: ecco quale

Bamba Dieng non sarà un giocatore della Lazio. Come vi abbiamo raccontato l’attaccante non ha superato le visite mediche e quindi la società ha deciso di non proseguire nella trattativa.

Stando però a quanto riportato da Footmercato Dieng nelle prossime ore volerà alla volta di Belgrado dove nella giornata di domani dovrebbe effettuare le visite mediche con lo Stella Rossa, che questa sera scenderà in campo contro il Viktoria Plzeň.

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