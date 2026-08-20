Calciomercato Lazio | Proposto Morata per l'attacco: i dettagli
20.08.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sfumato Bamba Dieng, che non ha superato le visite mediche, la Lazio è a caccia di un altro attaccante. In lista ci sono i nomi di Pinamonti e Sebastiano Esposito. Resta sullo sfondo e molto più defilato Icardi, così come anche Lucca e il sogno Gimenez del Milan. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore è stato proposto Armando “Hormiga” Gonzalez, centravanti classe 2003 del Chivas. Ma non è il solo. Come riportato da Matteo Moretto, infatti, alla Lazio (e al Genoa) sarebbe stato proposto Alvaro Morata. Al momento però sembra essere una pista non percorribile per il reparto offensivo biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.