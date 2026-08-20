Calciomercato Lazio | Dieng è saltato: problemi durante le visite
20.08.2026 13:05 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - Bamba Dieng non sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante, dopo essersi sottoposto alle visite mediche con il club, non ha ottenuto l'ok per firmare il contratto e trasferirsi in biancoceleste. La società capitolina dovrà quindi proseguire la sua ricerca di un attaccante per rifnorzare il reparto offensivo della squadra indicato come una priorità da Gennaro Gattuso.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.