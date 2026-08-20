Calciomercato Lazio | Dieng è saltato: problemi durante le visite

CALCIOMERCATO LAZIO - Bamba Dieng non sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante, dopo essersi sottoposto alle visite mediche con il club, non ha ottenuto l'ok per firmare il contratto e trasferirsi in biancoceleste. La società capitolina dovrà quindi proseguire la sua ricerca di un attaccante per rifnorzare il reparto offensivo della squadra indicato come una priorità da Gennaro Gattuso.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_