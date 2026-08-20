Calciomercato Lazio | Romano su Dieng: "Affare saltato: ecco cos'è successo"

CALCIOMERCATO LAZIO - Arriva la conferma anche di Fabrizio Romano a quanto comunicato negli scorsi minuti. Bamba Dieng non sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante senegalese, infatti, non ha superato le visite mediche di rito con il club biancoceleste, quindi non ha ottenuto l'ok per porre la firma sul contratto. L'esperto di mercato, sul proprio profilo X, ha diffuso la notizia con queste parole: "Bamba Dieng non si unirà alla Lazio come agente libero poiché non c'è il via libera dopo i test medici. Affare saltato".

🚨❌ Bamba Dieng will not join Lazio as free agent as there’s no green light following the medical tests.



Deal off. 🇸🇳 pic.twitter.com/KgVUi4uAgZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026