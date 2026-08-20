Roma | Disastro evitato per un soffio: ancora fuoco e degrado a Ostia

Una fitta colonna di fumo nero si è alzata sul litorale romano a causa di un incendio divampato attorno a una struttura abbandonata. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, bloccando le fiamme

Il litorale romano fa nuovamente i conti con lo spettro del fuoco e dell'abbandono urbanistico. Una vasta colonna di fumo nero e acre si è levata nel cielo, facendo scattare l'immediato allarme tra i residenti e mobilitando la macchina dei soccorsi. Al centro della nuova emergenza ambientale c'è l'area degradata dell'ex ristorante Jack, una struttura ormai dismessa da anni e tristemente assurta a simbolo del degrado e dell'incuria che affliggono alcune zone strategiche del quadrante costiero.

Il rogo, sviluppatosi tra sterpaglie, arbusti secchi e rifiuti accumulati abusivamente nel perimetro dell'immobile abbandonato, ha iniziato a divorare la vegetazione circostante a partire dalle prime ore del pomeriggio. Secondo le prime valutazioni tecniche e i rilievi effettuati dagli operatori intervenuti sul posto, la matrice dell'incendio parrebbe chiaramente di origine dolosa. Un sospetto alimentato dal rinvenimento, all'interno dell'area degradata, di materiale potenzialmente infiammabile che potrebbe essere stato utilizzato come innesco per favorire la rapida propagazione delle fiamme tra i rovi.

L'abbandono cronico delle strutture periferiche e la presenza incontrollata di cumuli di rifiuti trasformano interi lotti urbani in vere e proprie polveriere ecologiche, mettendo a rischio la sicurezza dei quartieri e dei patrimoni boschivi

La situazione avrebbe potuto assumere contorni ben più drammatici se non fosse stato per la rapidità e la professionalità dell'intervento coordinato dalle squadre dei Vigili del fuoco e dai Carabinieri Forestali. I soccorritori si sono precipitati sul posto per circoscrivere il fronte del fuoco, domare i focolai più aggressivi e mettere in sicurezza il perimetro. Il pericolo concreto, amplificato dalle condizioni climatiche e dalla presenza di vento, era che le fiamme potessero estendersi rapidamente fino a lambire e aggredire la vicina e preziosa pineta di Castel Fusano, un patrimonio naturalistico fondamentale che rappresenta il polmone verde per eccellenza dell'intero litorale romano.

L'episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla necessità di interventi strutturali e di controlli più serrati nei confronti dei tanti immobili fantasma che costellano la periferia della Capitale, spesso trasformati in discariche a cielo aperto e in ricoveri di fortuna. La tutela del territorio e la prevenzione dei roghi estivi passano necessariamente attraverso la bonifica di questi siti degradati, sottraendoli all'incuria e restituendo decoro e sicurezza agli abitanti della zona.