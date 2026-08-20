Calciomercato Lazio | Sutalo al traguardo finale: l'annuncio di 433
20.08.2026 14:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Josip Sutalo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. A confermare il buon esito dell'operazione c'è anche il profilo social olandese 433NL, la community online legata a 433, uno dei marchi calcistici più importanti del mondo, che con un post su Instagram ha annunciato l'imminente passaggio del difensore alla corte di Gattuso.
Il trasferimento del croato dovrebbe avvenire sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni con un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Sarà presente anche una percentuale di rivendita del 10% a favore dell'Ajax.
Le visite mediche sono previste nella giornata di domani, dopodiché avverrà la firma sul contratto che renderà a tutti gli effetti Sutalo un nuovo calciatore biancoceleste.