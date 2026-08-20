Bezzi: "Anche se la Lazio andasse in Serie B, Lotito non se ne andrebbe"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi, che ha parlato del caos di casa Lazio, tra trattative saltate, protesta dei tifosi e il consueto comportamento da parte della dirigenza. Ecco le sue parole:

Alla Lazio salta anche l'arrivo di Bamba Dieng. Che momento stanno vivendo i biancocelesti?

"Non mi sembra tanto preoccupante il fatto che non sia arrivato Bamba Dieng. Di certo la Lazio andrà giudicata alla fine del mercato, perché ad ora si è visto poco. Anche l'eliminazione contro il Mantova ci può stare, non è quello il punto. Bisogna capire più che altro come verrà completata la campagna acquisti, perché ritengo che la Lazio possa fare anche un buon campionato. Serve un attaccante importante e c'è la situazione Romagnoli da definire, ma a centrocampo ci sono dei valori. Si tratta solo di superare questo momento, posto che questo stadio vuoto non serve a niente. Quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, ma nel momento in cui non cambia nulla che senso ha? Bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo".

La protesta andrebbe quindi interrotta?

"Mesi fa pensavo che non andare allo stadio potesse essere una soluzione, ma finché nessuno fa un passo indietro la guerra va avanti. Lotito, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, riceverebbe il paracadute e rimarrebbe in sella. Per il resto mi sento dire anche che Gattuso dovrebbe imparare che nel calcio non si va a avanti solo mettendosi l'elmetto, ma anche con le idee. Con il Mantova non si è visto nulla e non dimentichiamo che lo stesso Gattuso finora è stato esonerato quasi ovunque, tranne che in quella buona parentesi con il Napoli".