Calciomercato Lazio | Sutalo a un passo: contatti in corso per l’ok definitivo
20.08.2026 17:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Per un attaccante che ancora sfugge c’è un difensore pronto invece ad approdare a Formello. Siamo ormai agli ultimi dettagli per quanto riguarda la trattativa tra la Lazio e l’Ajax per Josip Sutalo. Il centrale croato, convocato per la gara di Conference League che questa sera vedrà in campo i lancieri, è pronto a indossare infatti la maglia biancoceleste. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lazio e Ajax sono in costante contatto e ormai agli ultimi passaggi formali per concretizzare la trattativa e dare il via libera al viaggio del giocatore. Senza ulteriori intoppi il trasferimento dovrebbe quindi concretizzarsi nella giornata di domani.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.