Calciomercato Lazio | Sutalo a un passo: contatti in corso per l’ok definitivo

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Per un attaccante che ancora sfugge c’è un difensore pronto invece ad approdare a Formello. Siamo ormai agli ultimi dettagli per quanto riguarda la trattativa tra la Lazio e l’Ajax per Josip Sutalo. Il centrale croato, convocato per la gara di Conference League che questa sera vedrà in campo i lancieri, è pronto a indossare infatti la maglia biancoceleste. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lazio e Ajax sono in costante contatto e ormai agli ultimi passaggi formali per concretizzare la trattativa e dare il via libera al viaggio del giocatore. Senza ulteriori intoppi il trasferimento dovrebbe quindi concretizzarsi nella giornata di domani.