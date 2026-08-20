Roma | San Filippo Neri - La Giustiniania: arriva una nuova ciclabile

La rete dei percorsi ciclabili della Capitale si prepara a compiere un ulteriore e significativo passo in avanti verso le periferie del quadrante nord-ovest. L'obiettivo dell'amministrazione capitolina è quello di allungare i tracciati esistenti, creando corridoi di mobilità sostenibile capaci di connettere i quartieri più popolosi con i nodi nevralgici del trasporto pubblico locale, riducendo progressivamente la dipendenza dal traffico veicolare privato.

A fare il punto sullo stato dell'intervento è l'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, guidato da Eugenio Patanè, che ha confermato come l'ultimo provvedimento di assestamento di bilancio abbia sbloccato un ulteriore tassello burocratico ed economico nell'iter di realizzazione dell'opera. Il progetto in questione punta a prolungare l'attuale direttrice ciclabile che unisce Monte Ciocci a Monte Mario, spingendola ben oltre gli attuali confini per raggiungere direttamente la zona di La Giustiniana.

Entrando nel dettaglio tecnico del tracciato pianificato dagli uffici tecnici, l'intervento prevede la costruzione di circa cinque chilometri di nuove corsie dedicate alle biciclette e ai mezzi di micromobilità leggera. La dorsale partirà dall'area del nosocomio di San Filippo Neri per snodarsi lungo il quadrante nord-ovest fino a intercettare la stazione FL3 di La Giustiniana. Una scelta progettuale mirata a favorire concretamente l'intermodalità, consentendo ai cittadini di lasciare la bicicletta negli appositi stalli di scambio o di portarla a bordo del treno per proseguire il viaggio verso il centro cittadino.

L'opera si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana e implementazione delle infrastrutture verdi, pensata per ricucire il tessuto dei quartieri periferici e offrire percorsi protetti agli amanti delle due ruote non solo del centro di Roma. Le prossime tappe amministrative vedranno l'apertura dei cantieri.