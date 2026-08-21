Lazio, verso Bologna: infermeria piena e ancora tanti dubbi
RASSEGNA STAMPA - Cataldi non sarà l’unico assente per il debutto in campionato contro il Bologna. Fuori anche Isaksen, Gigot (con cui si lavora alla rescissione), Patric e Nuno Tavares, con il ginocchio del portoghese che continua a non offrire garanzie.
Come spiega il Messaggero Gattuso deve quindi fare i conti con una formazione ancora tutta da costruire e diversi ballottaggi. In difesa Marusic potrebbe essere spostato al centro, lasciando spazio sulla destra a uno tra Lazzari e Floriani Mussolini, mentre sulla fascia opposta dovrebbe agire Pedraza.
A centrocampo Frattesi insidia Taylor, con Dele-Bashiru che resta tra i giocatori fisicamente più pronti, mentre Rovella dovrebbe essere confermato in mezzo. In attacco Noslin sembra avanti rispetto a Cancellieri, con Zaccagni sicuro di una maglia e uno tra Ratkov e Dia pronto a completare il tridente.
Un reparto che, anche alla prima giornata, resta incompleto. Perché mentre Gattuso fa i conti con gli infortuni, l’attaccante chiesto sul mercato continua a mancare all’appello.