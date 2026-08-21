Lazio, il caso Dieng è l’ennesima figuraccia: ora Gattuso aspetta ancora

RASSEGNA STAMPA - La trattativa per Bamba Dieng si è trasformata nell’ennesimo caso di mercato per la Lazio. Gli accertamenti svolti sul centravanti hanno infatti confermato i problemi al ginocchio già noti, facendo saltare di fatto un’operazione che avrebbe dovuto portare a Formello un parametro zero. Dopo gli investimenti per i prestiti di Frattesi e Sutalo, spiega il Corriere dello Sport, il margine economico della società si è praticamente esaurito: per finanziare un nuovo acquisto serviranno quindi cessioni.

In uscita restano diversi nomi, da Romagnoli a Tavares, passando per Dia e Ratkov. Proprio il futuro del serbo potrebbe intrecciarsi con quello di Dieng, ora vicino alla Stella Rossa, uno dei club interessati anche all’attaccante biancoceleste.

Intanto il tempo passa e Gattuso è ancora senza il centravanti richiesto. Da giugno sono entrati in corsa Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e lo stesso Dieng, ma al 21 agosto non è arrivato nessuno. Tra le piste ancora aperte, quella più concreta sembra nuovamente portare a Pinamonti, che spinge per la Lazio.

Restano sullo sfondo altri nomi, da Morata a Gimenez, passando per Lucca e Sebastiano Esposito, ma gli scenari potrebbero cambiare ancora negli ultimi giorni. La sensazione è quella di un mercato improvvisato e arrivato nuovamente all’ultimo minuto.