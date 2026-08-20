Lazio, assurdo Dieng: superate le visite mediche con la Stella Rossa, ora la firma

Svolta incredibile nella vicenda Bamba Dieng. Il centravanti svincolato era arrivato a Roma per svolgere le visite mediche e, in seguito, firmare con la Lazio. I controlli approfonditi effettuati nelle scorse ore, però, non hanno dato il via libera al club biancoceleste per proseguire con l'operazione. Per questo l'affare è saltato, ma il classe 2000 si è consolato subito. Poco dopo il 'no' da Formello, Dieng è volato a Belgrado per svolgere i test con la Stella Rossa, interessata a ingaggiarlo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ha superato le visite mediche e ora è pronto a firmare con il club serbo.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03