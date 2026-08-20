Criscitiello: “Tra la Lazio e Lotito un rapporto che sta finendo”
20.08.2026 21:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca
È intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per la rubrica A tu per tu Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese. Tra gli argomenti trattati anche la situazione in casa Lazio: di seguito il suo pensiero. “Quello tra la Lazio e Lotito è un rapporto che sta finendo, non mi aspetto chissà cosa”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.