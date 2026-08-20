Criscitiello: “Tra la Lazio e Lotito un rapporto che sta finendo”

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È intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per la rubrica A tu per tu Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese. Tra gli argomenti trattati anche la situazione in casa Lazio: di seguito il suo pensiero. “Quello tra la Lazio e Lotito è un rapporto che sta finendo, non mi aspetto chissà cosa”.