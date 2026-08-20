Calciomercato Lazio | Sondaggio del Rennes per Dia: come stanno le cose

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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AGGIORNAMENTO ORE 23:50 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Rennes avrebbe fatto un sondaggio per Dia per un prestito con diritto di riscatto. La Lazio però non aprirebbe questa formula. E soprattutto vorrebbe bloccare un altro centravanti prima di dare il via libera a un'eventuale uscita in attacco.

CALCIOMERCATO LAZIO - Attenzione al futuro di Boulaye Dia. Il centravanti della Lazio non è così sicuro di rimanere negli ultimi giorni di mercato estivo, soprattutto perché la società biancoceleste sta lavorando a un altro attaccante da consegnare a Gattuso (è già sfumato Bamba Dieng che non ha superato le visite mediche). Come riportato da Matteo Moretto, sul senegalese ci sarebbe l'interesse del Rennes. Da capire se i francesi affonderanno davvero per l'ex Salernitana o se si tratta solamente di un sondaggio senza seguito.