Calciomercato Lazio | Tavares, il Porto alza l'offerta: la situazione

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Nuno Tavares resta in uscita dalla Lazio. Su di lui è forte l'interesse del Porto che, come riporta il Corriere dello Sport, ha aumentato l'offerta al club biancoceleste: prestito oneroso che da 1,5 passa a 2 milioni di euro con diritto di riscatto.

Tuttavia, entrambe le offerte sono state respinte: Lotito ha bisogno di liquidità da investire nel centravanti, soprattutto dopo gli arrivi di Frattesi e Sutalo che hanno prodotto una spesa di 8 milioni totali.

La situazione rimane da monitorare, la Lazio ha necessità di fare cassa. Oltre a Tavares, restano in uscita Romagnoli, Dia e Ratkov.