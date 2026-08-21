Lazio, finalmente Sutalo: Gattuso ha il suo nuovo difensore

RASSEGNA STAMPA - L’attesa è finita, stavolta senza ulteriori ribaltoni. Josip Sutalo è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Dopo settimane trascorse alla ricerca di un difensore centrale, tra trattative sfumate e obiettivi saltati, il club ha finalmente raggiunto l’accordo con l’Ajax.

Il nazionale croato è atteso oggi a Roma per sostenere le visite mediche e poi raggiungere Formello, dove firmerà il contratto e inizierà la sua avventura agli ordini di Gattuso. Un rinforzo necessario per un reparto rimasto a lungo in emergenza durante la preparazione estiva.

Sutalo arriva dall’Ajax in prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Nessun obbligo, una formula obbligata anche dai vincoli del saldo zero. L’Ajax ha accettato di lasciarlo partire dopo averlo visto scivolare indietro nelle gerarchie: ora il croato cerca nella Lazio l’occasione per rilanciarsi.