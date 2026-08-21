Calciomercato Lazio | Si avvicina la permanenza di Romagnoli: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La Lazio chiude per Josip Sutalo, atteso oggi a Roma, e Gattuso avrà così finalmente un’alternativa in più al tandem Doekhi-Provstgaard, che non ha convinto durante l'estate, anche se resta qualche interrogativo sulle condizioni fisiche del difensore, frenato da diversi problemi nelle ultime stagioni.

Resta invece da definire il futuro di Romagnoli, ancora in attesa di una chiamata dall’Al-Sadd. Senza un’offerta concreta dal Qatar o altre opportunità negli ultimi giorni di mercato, scrive il Corriere dello Sport, non è esclusa la sua permanenza a Formello. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, in questo momento il difensore è incedibile per il club e il suo futuro, almeno fino a giugno, sembra essere ancora in biancoceleste. La conferma del quotidiano non è che un chiaro segnale che si vada in quella direzione.

In bilico anche Tavares, seguito dal Porto: una sua eventuale cessione potrebbe garantire alla Lazio le risorse necessarie per tentare l’affondo finale sul centravanti.