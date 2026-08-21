Lazio, rabbia Lotito: voleva Ratkov in campo. Cos'è successo con Gattuso

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Ai vertici della Lazio non è andata giù l'assenza di Petar Ratkov dalla formazione iniziale contro il Mantova. È quello che racconta l'edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui il diesse Fabiani avrebbe provato a convincere Gattuso a utilizzare il serbo dall'inizio in Coppa Italia. Niente da fare, invece: il tecnico ha puntato su Dia, che non ha inciso. Così come non l'ha fatto tutta la squadra, che è crollata contro la squadra di Serie B (nona l'anno scorso). Secondo lo stesso giornale, anche il presidente Lotito non avrebbe apprezzato la scelta di Rino: "Indigesta anche a Lotito la sua assenza col Mantova nell'esordio choc", si legge. Scontri tra campo e mercato quindi tra la panchina e la dirigenza, ancora una volta.