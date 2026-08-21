Lazio, Gattuso riparte da Rovella: sarà lui a guidare il centrocampo

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Gattuso si prepara all'esordio stagionale in campionato contro il Bologna. Il tecnico biancoceleste continua le riflessioni rispetto ai dubbi di formazione, ma come riporta il Corriere dello Sport, tra i punti fermi da cui vuole ripartire c'è il sicuramente Nicolò Rovella.

Dopo l'amaro epilogo dello scorso anno, in una stagione caratterizzata dagli infortuni, il centrocampista vuole tornare ad essere uno dei riferimenti di reparto: agirà davanti alla difesa nel 4-3-3 per ordinare la costruzione e garantire aggressività, mentre nel 4-2-3-1 potrà muoversi in coppia con un compagno di squadra.

L'obiettivo numero uno di Rovella rimane quello di trovare continuità per ritornare ad essere uno dei leader tecnici della squadra di Gattuso, di cui ha assimilato gradualmente le richieste nel corso della preparazione estiva: non è un caso che, seppur in amichevole, abbia trovato il suo primo gol con la maglia della Lazio.