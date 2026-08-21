Romairone: "Lotito mi ha chiesto subito di rappresentare la Reggina"

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© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Romairone si presenta. Il nuovo direttore sportivo della Reggina, arrivato dalla Lazio, ha parlato in conferenza stampa dall’hotel Torrione. In particolare ha raccontato il suo passaggio al club amaranto su richiesta del presidente Lotito. Di seguito le sue parole: “Sono entusiasta. Quando il presidente ha preso la Reggina, mi ha chiesto di rappresentarlo su piazza. Vivo a Vercelli, ci ho messo quattro ore per arrivare a Roma. Il presidente è a distanza, la responsabilità ricade su di me ed è un orgoglio. Non ci dormo la notte. Il fatto che ancora la squadra non sia ancora chiusa, mi lascia fastidio che mi toglierò nel momento in cui sarà chiusa. Con Lotito non ci sono mai budget, ti devi conquistare tutto. Non c’è un rallentamento. Cerchiamo i migliori e li aspettiamo. Se fossero liberi, avremmo già 50 giocatori. Tutti vogliono venire alla Reggina”.